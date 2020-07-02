Главная Новости Криминал и происшествия Два десятка незаконно выловленных рыбешек оценили в три тысячи гривен
02.07.2020  09:16   

Два десятка незаконно выловленных рыбешек оценили в три тысячи гривен

Нарушители нанесли около 3 тысяч гривен убытков рыбным запасам.


//khr.darg.gov.ua

1 июля работниками Харьковского рыбоохранного патруля разоблачено грубое нарушение правил рыболовства.

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище возле села Пески-Радьковские Боровского района.

Около 6:00 выявлены нарушители, рыбачившие запрещенными лесковыми сетками с с резиновой лодки.

Мужчины поймали 12 лещей, 10 карасей, 2 линя, щуку и плотву общим весом 8,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 2873 грн.

На нарушителей оформлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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