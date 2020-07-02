Два десятка незаконно выловленных рыбешек оценили в три тысячи гривен

Нарушители нанесли около 3 тысяч гривен убытков рыбным запасам.
1 июля работниками Харьковского рыбоохранного патруля разоблачено грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище возле села Пески-Радьковские Боровского района.
Около 6:00 выявлены нарушители, рыбачившие запрещенными лесковыми сетками с с резиновой лодки.
Мужчины поймали 12 лещей, 10 карасей, 2 линя, щуку и плотву общим весом 8,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 2873 грн.
На нарушителей оформлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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