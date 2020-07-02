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02.07.2020  08:18   

Чиновник Госпродпотребслужбы требовал у подчиненной взятку за должность (ФОТО)

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.


// hk.npu.gov.ua

2 июня 34-летний исполняющий обязанности директора региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы потребовал от своей подчиненной, которая занимает должность исполняющей обязанности заведующего государственной лабораторией, ежемесячную неправомерную выгоду в размере 300 тысяч гривен за то, чтобы женщина беспрепятственно оставалась на своем посту.

В дальнейшем руководитель сообщил, что подчиненная обязана предоставить ему 60 тысяч гривен за то, что он позволил ей работать на занимаемой руководящей должности в мае 2020 года. Злоумышленник угрожал женщине, что в случае непредоставления ему указанной суммы за май, она будет уволена, поскольку у него есть претенденты, которые могут заплатить 80 тысяч гривен.

1 июля следователи Новобаварского отдела полиции с участием оперативных сотрудников СБУ провели санкционированные обыски по месту осуществления служебной деятельности злоумышленника.

В тот же день 34-летнему чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
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