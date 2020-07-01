Харьковских наркоманов и карманников с 1 июля будут кошмарить новые дозваватели

В Украине заработал институт уголовных проступков.
Сегодня, 1 июля, вступает в силу закон №321-IX об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений. Документом вводится досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания.
В соответствии с законом в Уголовном кодексе уголовные преступления делятся на уголовные проступки (ранее – преступления небольшой тяжести) и преступления.
При этом дознаватель – это должностное лицо, осуществляющее предварительное расследование уголовных проступков. Он наделяется полномочиями следователя, а также несет ответственность за законность и своевременность осуществления дознания.
Дознаватель уполномочен:
Председатель Нацполиции Игорь Клименко ранее сообщил, что в полиции проведен ряд мероприятий для запуска этого института, в частности, создание штатных подразделений дознания.
"Разработаны нормативно-правовые акты, методические материалы, организовано обучение будущих дознавателей, которые будут расследовать более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений. Общая численность штата дознания на сегодня более 3,7 тыс. должностей", – отметил он.
Также Клименко представил начальника управления дознания Александра Ковтуна.
"Наиболее распространенными видами уголовных проступков станут кражи без квалифицирующих признаков, причинение легких телесных повреждений и мошенничества, незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и т. п.", – отметил Ковтун.
По его словам, досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания будут осуществлять как штатные подразделения дознания, так и уполномоченные лица других структурных подразделений отделов и отделений полиции.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
влажность:
давление:
ветер: