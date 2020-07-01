01.07.2020 19:49

Харьковских наркоманов и карманников с 1 июля будут кошмарить новые дозваватели

В Украине заработал институт уголовных проступков.



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Сегодня, 1 июля, вступает в силу закон №321-IX об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений. Документом вводится досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания.

В соответствии с законом в Уголовном кодексе уголовные преступления делятся на уголовные проступки (ранее – преступления небольшой тяжести) и преступления.

При этом дознаватель – это должностное лицо, осуществляющее предварительное расследование уголовных проступков. Он наделяется полномочиями следователя, а также несет ответственность за законность и своевременность осуществления дознания.

Дознаватель уполномочен:

начинать дознания при наличии оснований, предусмотренных Уголовным кодексом (УК);

проводить следственные (розыскные) действия в случаях, установленных УК;

поручать проведение следственных (розыскных) действий, установленных УК, соответствующим оперативным подразделениям;

обращаться по согласованию с прокурором к судье с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства, проведения следственных действий;

сообщать по согласованию с прокурором лицу о подозрении в совершении уголовного проступка;

по результатам расследования составлять обвинительный акт, ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера и подавать их прокурору на утверждение;

принимать процессуальные решения в случаях, предусмотренных УК, в том числе по закрытию уголовного производства.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко ранее сообщил, что в полиции проведен ряд мероприятий для запуска этого института, в частности, создание штатных подразделений дознания.

"Разработаны нормативно-правовые акты, методические материалы, организовано обучение будущих дознавателей, которые будут расследовать более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений. Общая численность штата дознания на сегодня более 3,7 тыс. должностей", – отметил он.

Также Клименко представил начальника управления дознания Александра Ковтуна.

"Наиболее распространенными видами уголовных проступков станут кражи без квалифицирующих признаков, причинение легких телесных повреждений и мошенничества, незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и т. п.", – отметил Ковтун.

По его словам, досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания будут осуществлять как штатные подразделения дознания, так и уполномоченные лица других структурных подразделений отделов и отделений полиции.