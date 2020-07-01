В Харькове 40% заведений питания и торговли нарушают карантин (ФОТО)

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
По данным управления, в течение 27-30 июня специалисты провели более 800 проверок заведений общественного питания, торговли, агропродовольственных рынков и подобных объектов. Нарушение организации противоэпидемических мероприятий выявлены при 40% проверок, оформлено 134 протокола, направлено 29 сообщений в органы местной власти и 21 - в полицию.
Особое внимание уделялось заведениям общественного питания - проверено 356 заведений. Отдельные нарушения выявлены в каждом втором заведении. Наиболее распространенными нарушениями были отсутствие температурного скрининга работников, несоблюдение расстояния между столиками, отсутствие контейнеров для сбора использованных масок, отсутствие маркировки по соблюдению дистанции и другие.
Также во время проверок выявлялись факты пренебрежения посетителями использованием средств защиты, в частности, отсутствие или неправильное ношение масок.
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Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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