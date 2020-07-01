01.07.2020 18:20

В Харькове 40% заведений питания и торговли нарушают карантин (ФОТО)

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.



://kh-consumer.gov.ua

По данным управления, в течение 27-30 июня специалисты провели более 800 проверок заведений общественного питания, торговли, агропродовольственных рынков и подобных объектов. Нарушение организации противоэпидемических мероприятий выявлены при 40% проверок, оформлено 134 протокола, направлено 29 сообщений в органы местной власти и 21 - в полицию.

Особое внимание уделялось заведениям общественного питания - проверено 356 заведений. Отдельные нарушения выявлены в каждом втором заведении. Наиболее распространенными нарушениями были отсутствие температурного скрининга работников, несоблюдение расстояния между столиками, отсутствие контейнеров для сбора использованных масок, отсутствие маркировки по соблюдению дистанции и другие.

Также во время проверок выявлялись факты пренебрежения посетителями использованием средств защиты, в частности, отсутствие или неправильное ношение масок.