Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине суды рассмотрели 133 протокола о нарушении карантина из почти двух тысяч
01.07.2020  17:42   

На Харьковщине суды рассмотрели 133 протокола о нарушении карантина из почти двух тысяч

В Харьковской области по состоянию на 1 июля в суды направили 1704 протоколов о нарушении правил карантина


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Об этом  сообщили в Государственной судебной администрации Украины.

По данным ведомства, в суды поступило 1704 протокола о нарушении правил карантина, из которых 1438 возвращены в правоохранительные органы. Из общего количества возвращенных 1424 были неподобающе оформленные.

Рассмотрены 133 дела, остаются не рассмотренными также 133.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  суд, карантин, нарушение, харьков, наказание, прокурор
 
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