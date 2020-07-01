На Харьковщине суды рассмотрели 133 протокола о нарушении карантина из почти двух тысяч

В Харьковской области по состоянию на 1 июля в суды направили 1704 протоколов о нарушении правил карантина
Об этом сообщили в Государственной судебной администрации Украины.
По данным ведомства, в суды поступило 1704 протокола о нарушении правил карантина, из которых 1438 возвращены в правоохранительные органы. Из общего количества возвращенных 1424 были неподобающе оформленные.
Рассмотрены 133 дела, остаются не рассмотренными также 133.
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