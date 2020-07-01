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01.07.2020  16:31   

На Харьковщине неадекватный курильщик поджег девятиэтажку (ФОТО)

В Лозовой районе спасатели оперативно ликвидировали пожар в жилом девятиэтажном доме.


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По данным ГСЧС, 30 июня в 15:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Соборной в Лозовой.

На месте было установлено, что горит балкон квартиры на четвертом и частично на пятом этажах. Площадь пожара составила 8 кв. м.

В 15:26 огонь был локализован, а в 15:48 - ликвидирован. Травмированных и погибших нет.

Предполагаемая причина возгорания - неосторожность при курении.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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