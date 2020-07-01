В харьковской налоговой проходят обыски из-за убытков в миллионы гривен на «минимизациях» (фото)

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в помещениях харьковской налоговой.
Двоих инспекторов налоговой подозревают в халатности.
В конце 2018 года они находились на выездной проверке налогоплательщика, который был замешан в схеме по минимизации НДС и налога на прибыль при ввозе товаров из КНДР. Но при ревизии никаких нарушений выявлено не было, в результате чего государство не получило 8 млн гривен.
Инспекторам объявили подозрение по статье 367 УК Украины (“служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия”). Сейчас ГБР проводит обыски в помещениях Главного управления налоговой службы в Харьковской области.
Фигурантам дела грозит тюрьма на срок до пяти лет с возможным штрафом или запретом занимать определенные должности.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
влажность:
давление:
ветер: