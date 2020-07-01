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01.07.2020  15:52   

В харьковской налоговой проходят обыски из-за убытков в миллионы гривен на «минимизациях» (фото)

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в помещениях харьковской налоговой.


://dbr.gov.ua

Двоих инспекторов налоговой подозревают в халатности.

В конце 2018 года они находились на выездной проверке налогоплательщика, который был замешан в схеме по минимизации НДС и налога на прибыль при ввозе товаров из КНДР. Но при ревизии никаких нарушений выявлено не было, в результате чего государство не получило 8 млн гривен.

Инспекторам объявили подозрение по статье 367 УК Украины (“служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия”). Сейчас ГБР проводит обыски в помещениях Главного управления налоговой службы в Харьковской области.

Фигурантам дела грозит тюрьма на срок до пяти лет с возможным штрафом или запретом занимать определенные должности.

 

 

 

 

Источник:   ГБР
 Тэги:  налоговая, гбр, харьков, арест, минимизация, следствие
 
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