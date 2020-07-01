Криминальная четверка избивала и грабила харьковчан (ФОТО)

Обвиняемым грозит до 15 лет заключения.
В Харькове перед судом предстанут участники преступной группировки, «специализировались» на разбойных нападениях.
В состав группы входило четыре человека, ранее неоднократно осужденных за совершение тяжких преступлений, в том числе и разбойных нападений.
Последний раз злоумышленники проникли в помещение харьковчанина, избили его и отобрали золотые украшения стоимостью более 90 000 гривен. В ходе отработки оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области, следователи следственного управления полиции и сотрудники прокуратуры области установили непосредственных исполнителей преступления и организатора преступной группировки.
Данная группа специализировалась на имущественных преступлениях, в частности - грабежах и разбойных нападениях. Территория их преступной деятельности распространялась и за пределы Харьковской области.
В ее состав входило четыре человека - все они являются жителями города Харькова, ранее неоднократно судимые за совершение тяжких преступлений. В ходе проведения санкционированных обысков по месту их проживания полицейской изъяли гранаты, оружие без маркировки, боеприпасы и другое оружие, которые злоумышленники использовали в преступной деятельности.
На основании собранных доказательств организатору и участникам преступной группировки было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении членов организованной преступной группы направлено в суд. Им инкриминируют совершение особо тяжкого преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
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