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01.07.2020  13:01   

Под Харьковом перевернулась фура (ФОТО)

Авария произошла утром 1 июля в Змевском районе.


// Telegram

О дорожно-транспортном происшествии написали очевидцы.

Переворот произошел на трассе Харьков – Лозовая. По информации одного источника – в районе села Тарановка, другой сообщает о ДТП в в Спасовом ските возле села Первомайское.

«Фура прилегла на бочок, подробностей о пострадавших нет», – сообщает телеграм-канал Типичное ХТЗ.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Тэги:  дтп, харьков
 
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