Под Харьковом перевернулась фура (ФОТО)

Авария произошла утром 1 июля в Змевском районе.
О дорожно-транспортном происшествии написали очевидцы.
Переворот произошел на трассе Харьков – Лозовая. По информации одного источника – в районе села Тарановка, другой сообщает о ДТП в в Спасовом ските возле села Первомайское.
«Фура прилегла на бочок, подробностей о пострадавших нет», – сообщает телеграм-канал Типичное ХТЗ.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
влажность:
давление:
ветер: