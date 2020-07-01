Главная Новости Криминал и происшествия Из ломбарда в Харькове вынесли золото и деньги (ФОТО)
01.07.2020  12:51   

Из ломбарда в Харькове вынесли золото и деньги (ФОТО)

Сейчас сумма убытков устанавливается.


// hk.npu.gov.ua

1 июля около 4:00 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный совершил кражу из ломбарда, расположенном в Расторгуевском переулке.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестный повредил замок и проник в помещение магазина. Злоумышленник разбил витрину, после чего похитил из сейфа золотые украшения и деньги.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, ломбард, полиция, харьков
 
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