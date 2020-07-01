Из ломбарда в Харькове вынесли золото и деньги (ФОТО)

Сейчас сумма убытков устанавливается.
1 июля около 4:00 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный совершил кражу из ломбарда, расположенном в Расторгуевском переулке.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестный повредил замок и проник в помещение магазина. Злоумышленник разбил витрину, после чего похитил из сейфа золотые украшения и деньги.
Полицейские устанавливают личность злоумышленника.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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