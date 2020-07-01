01.07.2020 11:38

Поножовщина на Салтовке: в полиции сообщили подробности (ФОТО)

За совершение тяжкого преступления полиция задержала 27-летнего гражданина Турции.



// hk.npu.gov.ua

Около половины десятого вечера 30 июня в дежурную часть Московского отдела полиции позвонил 30-летний житель Харькова.

Мужчина сообщил, что несколько минут назад на детской площадке возле дома по проспекту Тракторостроителей неизвестный мужчина несколько раз ударил его ножом. Также пострадавший предоставил детальное описание злоумышленника.



На место немедленно была направлена ​​следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и наряд патрульной полиции, которые за несколько минут задержали злоумышленника. Им оказался 27-летний безработный гражданин Турции, который находился в состоянии алкогольного опьянения.



Как выяснилось, пострадавший сделал злоумышленнику замечание, после чего последний выхватил нож и нанес несколько ударов в область ключиц и шеи. Пострадавший госпитализирован в институт общей и неотложной хирургии.



Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.



