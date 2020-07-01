ДТП: на Алексеевке пострадала пассажирка

1 июля около половины девятого утра патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на перекрестке проспектов Людвига Свободы и Победы.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Volkswagen и Daewoo, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Daewoo, медики госпитализировали ее в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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