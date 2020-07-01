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01.07.2020  10:36   

ДТП: на Алексеевке пострадала пассажирка

1 июля около половины девятого утра патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на перекрестке проспектов Людвига Свободы и Победы.


// Патрульная полиция

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Volkswagen и Daewoo, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Daewoo, медики госпитализировали ее в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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