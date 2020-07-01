01.07.2020 10:04

В четырех районах области обнаружили опасные предметы

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки разминировали 8 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны



// ГСЧС

Работы по разминированию проводились в Волчанском, Чугуевском, Изюмском и Шевченковском районах области.

Всего было обнаружено 8 боеприпасов, среди них 2 минометные мины, 3 артснаряда и 3 ручные гранаты.

30 июня все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:



- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;



- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».