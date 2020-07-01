В четырех районах области обнаружили опасные предметы

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки разминировали 8 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны
Работы по разминированию проводились в Волчанском, Чугуевском, Изюмском и Шевченковском районах области.
Всего было обнаружено 8 боеприпасов, среди них 2 минометные мины, 3 артснаряда и 3 ручные гранаты.
30 июня все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:
- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;
- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».
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Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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