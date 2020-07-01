01.07.2020 09:46

Два десятка рыбаков-нарушителей выявили за неделю

В период с 22 по 29 июня 2020 Харьковский рыбоохранный патруль обнаружил 17 нарушений природоохранного законодательства.



//khr.darg.gov.ua

Так, составлено пять протоколов за грубые нарушения правил рыболовства, восемь - за нарушение правил рыболовства, один - за продажу запрещенных орудий лова, один - за незаконный сбыт водных биоресурсов и оформлено два акта обнаружения и изъятия имущества (100 метров сетей), владелец которого не установлен.



«В целом, у нарушителей изъято более 26 кг водных биоресурсов, 6 ед. запрещенных орудий лова и три лодки. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 4335 грн. Наложено штрафов на сумму 1360 грн», - сообщил руководитель рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.



Например, ночью 25 июня на «Горячую линию» Харьковского рыбоохранного патруля поступило сообщение от неравнодушного гражданина относительно грубого нарушения Правил рыболовства на пруду возле с. Шийковка Боровского района. На месте рейдовая группа разоблачила двух нарушителей, которые осуществляли лов рыбы с резиновой лодки запрещенными орудиями лова - двумя сетками из лески. Мужчины успели наловить 3,7 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 4199 грн.