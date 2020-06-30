30.06.2020 18:28

Полиция разоблачила банду автоугонщиков, которая состояла из харьковские подростков (ФОТО)

В текущем году сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции задержали две группы лиц, занимавшихся угоном автомобилей.



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Полицейские установили причастность участников одной из группировок к совершению девяти преступлений на территории разных районов Харькова, а также в Сумах и Полтаве. В состав другой группы входили трое подростков.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с оперативниками Полтавской и Сумской областей задержали четырех злоумышленников, которые с ноября прошлого года по март 2020 году на территории Харьковской, Полтавской и Сумской областей Украины занимались незаконным завладением транспортных средств иностранного и отечественного производства.

В состав группы вошли 30, 27, 36 и 28-летние харьковчане, которые имели навыки отпирания замков дверей автомобилей и несанкционированного запуска двигателя.

Как установили правоохранители, во время совершения преступлений указанные граждане использовали различные транспортные средства, преимущественно автомобили отечественного производства, однако иногда и машины иностранного производства, изменяя государственные номерные знаки.

Во время проведения санкционированных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли автомобили, добытые преступным путем, а также вещи, свидетельствующие о причастности мужчин к криминальной деятельности. В похищенных транспортных средствах злоумышленники уничтожали или подделывали номера узлов и агрегатов, а также государственные номерные знаки. Преступления совершали крайне осторожно, придерживались конспирации. Всего сотрудниками полиции было обнаружено и изъято семь автомобилей - «BMW-525» и шесть автомобилей «ВАЗ» различных моделей.

Полицейские установили причастность участников группировки к совершению девяти преступлений на территории разных районов Харькова, а также в Сумах и Полтаве. По всем указанным фактам возбуждены уголовные производства.

Также сотрудники сектора уголовного розыска Киевского отдела полиции разоблачили еще одну преступную группу, в состав которой вошли трое несовершеннолетних харьковчан 15, 16 и 17 лет.

При проверке установлена ​​причастность подростков к совершению двух угонов.

20 июня злоумышленники по улице Николаева незаконно завладели автомобилем «ВАЗ-2106», а на следующий день - еще одним автомобилем «ВАЗ-2106» по улице Старошишковской.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий злоумышленники дали показания о совершении указанных преступлений. С их слов, они взламывали замки и проникали к автомобилям, потом заводили машину, замыкая провода замка зажигания, и исчезали с места преступления.

По указанным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.