30.06.2020 16:44

Полицейским, скрывавшим убийство юной харьковчанки, продлили меру пресечения

Сотрудники полиции отстранены от должностей и находятся под личным обязательством.



://2day.kh.ua

Родные убитой девушки нажеются, что 30 августа дело будет окончательно передано в суд.

Во вторник, 30 июня, Червонозаводской районный суд Харькова в очередной раз продлил на два месяца меру пресечения двум опероуполномоченным, которые не сообщили своему руководству информацию об убийстве Яны Криворучко, хотя и обладали ею. Об этом сообщила мать погибшей Жанна Шевченко.

"Сегодня очередная мера продления на два месяца. Окончательная мера продления до судебного расследования. Это мера досудебного расследования включает в себя личное обязательство, то есть за пределы города они не выезжают, они по первому требованию являются в суд, к прокурору... И отстранили их от должности", – рассказала женщина.

По ее словам, уже через два месяца, 30 августа, дело будет полностью передано в суд.

"Прокурор собирает всю доказательную базу, которая есть на этот момент, плюс еще некоторые моменты рассекречиваются и передается дело в суд. И уже непосредственно начинаются судебные заседания. Они в суде ничего сейчас не говорят, потому что сказать им нечего в свою защиту, а если они скажут, как все было, это им сразу приговор будет", – отметила мать погибшей.

Как сообщалось ранее , 30 апреля двум старшим оперуполномоченным отдела криминальной полиции Холодногорского отдела полиции сообщили о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления. По данным прокуратуры, с 30 июня по 9 июля прошлого года двое полицейских достоверно знали об убийстве, совершенном на территории Холодногорского района. Им было известно, что девушку убил и закопал несовершеннолетний, при этом они никому не сообщили о преступлении и скрывали подростка, который совершил зверство, а также тело жертвы. 12 мая суд принял решение освободить их из-под стражи под личное обязательство.

Напомним, Яна Криворучко пропала 29 июня 2019 года. Ее тело нашли 9 июля в яру за частным сектором в районе улицы Рельефной (Холодная Гора). На теле девушки обнаружили следы насильственной смерти - колото-резаные ранения на теле, перелом костей черепа. Опознать девушку удалось только по татуировке. 15 августа Киевский районный суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве, студента техникума Даниила Редина. 2 сентября коллегия судей приняла решение оставить Редина в СИЗО на время следствия. Подозреваемый сообщил в суде, что не виноват и "настоящего убийцу нужно искать".