Врачи ампутировали ногу раненому во время стрельбы на отдыхе у карьера под Харьковом

Медики провели ампутацию ноги мужчине, который получил ранения 27 июня во время стрельбы в Барвенковском районе Харьковской области.
Об этом Общественному сказал заведующий хирургическим отделением Барвенковской центральной районной больницы Александр Величко.
По его словам, 36-летний мужчина получил два огнестрельных ранения, пуля задела артерию. Как пояснил Величко, если бы ногу и не ампутировали, пациент мог умереть от интоксикации. Сейчас состояние мужчины оценивается как средней тяжести, он в сознании.
По оценкам заведующего отделением, пациент будет находиться в больнице не менее двух недель.
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