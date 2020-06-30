30.06.2020 15:45

Врачи ампутировали ногу раненому во время стрельбы на отдыхе у карьера под Харьковом

Медики провели ампутацию ноги мужчине, который получил ранения 27 июня во время стрельбы в Барвенковском районе Харьковской области.



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Об этом Общественному сказал заведующий хирургическим отделением Барвенковской центральной районной больницы Александр Величко.

По его словам, 36-летний мужчина получил два огнестрельных ранения, пуля задела артерию. Как пояснил Величко, если бы ногу и не ампутировали, пациент мог умереть от интоксикации. Сейчас состояние мужчины оценивается как средней тяжести, он в сознании.

По оценкам заведующего отделением, пациент будет находиться в больнице не менее двух недель.

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