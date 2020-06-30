Главная Новости Криминал и происшествия Врачи ампутировали ногу раненому во время стрельбы на отдыхе у карьера под Харьковом
30.06.2020  15:45   

Врачи ампутировали ногу раненому во время стрельбы на отдыхе у карьера под Харьковом

Медики провели ампутацию ноги мужчине, который получил ранения 27 июня во время стрельбы в Барвенковском районе Харьковской области.


://suspilne.media

Об этом Общественному сказал заведующий хирургическим отделением Барвенковской центральной районной больницы Александр Величко.

По его словам, 36-летний мужчина получил два огнестрельных ранения, пуля задела артерию. Как пояснил Величко, если бы ногу и не ампутировали, пациент мог умереть от интоксикации. Сейчас состояние мужчины оценивается как средней тяжести, он в сознании.

По оценкам заведующего отделением, пациент будет находиться в больнице не менее двух недель.

что известно

  • 27 июня в селе Гусаровка Барвенковского района 53-летний мужчина стрелял в компанию отдыхающих возле карьера. Двое мужчин получили огнестрельные ранения. Один из них, 27-летний мужчина, скончался.
  • У подозреваемого в стрельбе изъяли пистолет Макарова. Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
  • 29 июня подозреваемого взяли под стражу . По словам представителя прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, при избрании меры пресечения подозреваемый признал, что стрелял. "Говорит, что подошел к отдыхающим с просьбой отвезти его в поселок, на что получил отказ. После этого сделал замечание отдыхающим из-за мусора. По его словам, на него начали надвигаться несколько человек и, испугавшись этого, он начал хаотично стрелять", - сказал Чубенко.
Источник:   suspilne
 Тэги:  стрельба, жертва, харьков, карьер, ампутация, полиция
 
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