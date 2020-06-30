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30.06.2020  15:32   

Убийство в Малиновке: пьяная жена воткнула мужу нож в живот (ФОТО)

Полицейские разоблачили в убийстве жительницу поселка Малиновка


// hk.npu.gov.ua

29 июня медики чугуевской больницы сообщили в полицию о смерти 32-летнего мужчины от ножевого ранения.

Следственно-оперативная группа выяснили, что месту жительства в Малиновке потерпевший и его гражданская жена употребляли спиртные напитки.

Вдруг между сожителями возникла ссора. Мужчина начал словесно оскорблять женщину, на что в ответ получил удар кухонным ножом в живот. Поняв, что натворила, злоумышленница вызвала скорую помощь.

Правоохранители задержали 38-летнюю женщину в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи Чугуевского отдела полиции сообщили женщине о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, нож, полиция, харьков
 
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