Убийство в Малиновке: пьяная жена воткнула мужу нож в живот (ФОТО)

Полицейские разоблачили в убийстве жительницу поселка Малиновка
29 июня медики чугуевской больницы сообщили в полицию о смерти 32-летнего мужчины от ножевого ранения.
Следственно-оперативная группа выяснили, что месту жительства в Малиновке потерпевший и его гражданская жена употребляли спиртные напитки.
Вдруг между сожителями возникла ссора. Мужчина начал словесно оскорблять женщину, на что в ответ получил удар кухонным ножом в живот. Поняв, что натворила, злоумышленница вызвала скорую помощь.
Правоохранители задержали 38-летнюю женщину в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи Чугуевского отдела полиции сообщили женщине о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
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