30.06.2020 15:32

Убийство в Малиновке: пьяная жена воткнула мужу нож в живот (ФОТО)

Полицейские разоблачили в убийстве жительницу поселка Малиновка



// hk.npu.gov.ua

29 июня медики чугуевской больницы сообщили в полицию о смерти 32-летнего мужчины от ножевого ранения.



Следственно-оперативная группа выяснили, что месту жительства в Малиновке потерпевший и его гражданская жена употребляли спиртные напитки.

Вдруг между сожителями возникла ссора. Мужчина начал словесно оскорблять женщину, на что в ответ получил удар кухонным ножом в живот. Поняв, что натворила, злоумышленница вызвала скорую помощь.



Правоохранители задержали 38-летнюю женщину в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи Чугуевского отдела полиции сообщили женщине о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.