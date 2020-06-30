Под Харьковом всю ночь летнюю кухню тушили (ФОТО)

В Валковском районе спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.
Около двух часов ночи 30 июня поступило сообщение о пожаре на улие Мира в селе Кобзаревка.
Горела хозяйственная постройка и крыша летней кухни на площади 53 кв.м.
Спасателям удалось предотвратить распространение огня, в 3:10 пожар был локализован, а в 6:15 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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