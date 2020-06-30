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30.06.2020  11:51   

Под Харьковом всю ночь летнюю кухню тушили (ФОТО)

В Валковском районе спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.


// ГСЧС

Около двух часов ночи 30 июня поступило сообщение о пожаре на улие Мира в селе Кобзаревка.

Горела хозяйственная постройка и крыша летней кухни на площади 53 кв.м.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня, в 3:10 пожар был локализован, а в 6:15 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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