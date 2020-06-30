30.06.2020 11:51

Под Харьковом всю ночь летнюю кухню тушили (ФОТО)

В Валковском районе спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.



// ГСЧС

Около двух часов ночи 30 июня поступило сообщение о пожаре на улие Мира в селе Кобзаревка.



Горела хозяйственная постройка и крыша летней кухни на площади 53 кв.м.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня, в 3:10 пожар был локализован, а в 6:15 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.