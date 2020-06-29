В центре Харькова пенсионерка выпала из окна

Погибшую женщину до приезда медиков и полиции прикрыли поломанными ветками.
Как сообщают соцсети, происшествие произошло по адресу Московский проспект, 2/2. Женщина 1935 года рождения погибла в результате падения из окна своей квартиры.
Официальные подробности уточняются.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
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