Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова пенсионерка выпала из окна
29.06.2020  18:30   

В центре Харькова пенсионерка выпала из окна

Погибшую женщину до приезда медиков и полиции прикрыли поломанными ветками.


://vecherniy.kharkov.ua

Как сообщают соцсети, происшествие произошло по адресу Московский проспект, 2/2. Женщина 1935 года рождения погибла в результате падения из окна своей квартиры.

Официальные подробности уточняются. 

Источник:   ВХ
 Тэги:  окно, пенсионерка, выпала, харьков, смерть, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.06 Криминал и происшествия На улице имени Маршала Бажанова 18-летний парень выпрыгнул из окна дома 24.06 Криминал и происшествия В Харькове продолжаются случаи выпадения детей из открытых окон через москитные сетки 12.04 Криминал и происшествия На Новой Баварии из окна многоэтажки выпал 41-летний холостяк (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 