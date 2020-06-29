29.06.2020 17:08

Полиция обнародовала детали смертельной аварии с пьяным водителем легковушки

В Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб, еще один - получил увечья.



://hk.npu.gov.ua

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области уточнили, что авария произошла 28 июня в 13:14 в селе Садовое Лозовского района.

Работники следственно-оперативной группы установили, что водитель автомобиля Lifan, 49-летний житель города Лозовая, во время движения не справился с управлением. В результате иномарку выбросило на обочину с последующим опрокидыванием авто. В результате ДТП пассажир автомобиля Lifan, 45-летний житель Лозовой, от полученных травм погиб на месте.

Водитель легковушки с травмами был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу. Предварительно, руководитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следственным отделом СУ ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

49-летний водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения. Согласно санкции статьи задержанному грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Все обстоятельства ДТП выясняются.