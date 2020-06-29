Алко-перевертыш на трассе закончился смертью пассажира

Трагедию при ДТП и опьянение у водителя подтвердили врачи скорой.
Выходные и праздничные дни для бригад ЭМД часто проводятся с двойной нагрузкой. Среди прочих увеличивается количество вызовов по поводу ДТП. Виновные в совершении дорожно-транспортных происшествий часто становятся водителями в состоянии опьянения.
28.06.2020 в 12 40 мин на службу '' 103 '' запросили вызов по поводу ДТП в одном из сел Lozívsʹkogo р-н Харьковской области. Прибыв на место звонка, бригада ЭМД обнаружила в перевернутом легком автомобиле четырех мужчин, 40-49 лет.
Водитель, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением, машина повернулась. К сожалению, экипаж ЭМД был зафиксирован биологическая смерть одного из пассажиров.
Еще одного пострадавшего, с многочисленными травмами, доставили в больницу.
Позже выяснилось, что все пассажиры автомобиля находятся в состоянии опьянения.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
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