29.06.2020 14:41

Алко-перевертыш на трассе закончился смертью пассажира

Трагедию при ДТП и опьянение у водителя подтвердили врачи скорой.



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Выходные и праздничные дни для бригад ЭМД часто проводятся с двойной нагрузкой. Среди прочих увеличивается количество вызовов по поводу ДТП. Виновные в совершении дорожно-транспортных происшествий часто становятся водителями в состоянии опьянения.

28.06.2020 в 12 40 мин на службу '' 103 '' запросили вызов по поводу ДТП в одном из сел Lozívsʹkogo р-н Харьковской области. Прибыв на место звонка, бригада ЭМД обнаружила в перевернутом легком автомобиле четырех мужчин, 40-49 лет.

Водитель, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением, машина повернулась. К сожалению, экипаж ЭМД был зафиксирован биологическая смерть одного из пассажиров.

Еще одного пострадавшего, с многочисленными травмами, доставили в больницу.

Позже выяснилось, что все пассажиры автомобиля находятся в состоянии опьянения.

