29.06.2020 13:04

Харьковские полицейские зафиксировали факт очередной кражи леса

Грузовые автомобили со стволами сосны в количестве около 100 кубических метров изъяты и помещены под охрану территориального отдела полиции.



://hk.npu.gov.ua

Полицейские Изюмского района в течение нескольких дней обнаружили четыре факта незаконной перевозки древесины на территории района. Указанные противоправные действия зарегистрированы во время несения службы на карантинном посту, расположенном на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.

Следственным Изюмского ОП ГУНП в Харьковской области начато четыре уголовных производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

К Изюмского районного суда Харьковской области полицией направлены ходатайства об аресте изъято имущества. Досудебное расследование продолжается.