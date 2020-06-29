Харьковские полицейские зафиксировали факт очередной кражи леса

Грузовые автомобили со стволами сосны в количестве около 100 кубических метров изъяты и помещены под охрану территориального отдела полиции.
Полицейские Изюмского района в течение нескольких дней обнаружили четыре факта незаконной перевозки древесины на территории района. Указанные противоправные действия зарегистрированы во время несения службы на карантинном посту, расположенном на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.
Следственным Изюмского ОП ГУНП в Харьковской области начато четыре уголовных производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
К Изюмского районного суда Харьковской области полицией направлены ходатайства об аресте изъято имущества. Досудебное расследование продолжается.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
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