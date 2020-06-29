29.06.2020 11:30

Полицейские прокомментировали смерть пары пенсионеров на Одесской (ФОТО)

Сын супругов неделю скрывал факт их смерти и пытался покончить жизнь самоубийством.



://hk.npu.gov.ua

28 июня в 22:09 в полицию поступило обращение от мужчины, жителя многоэтажки на улице Зерновой. По словам заявителя, к нему зашел сосед и сообщил, что его родители умерли неделю назад и их тела до сих пор находятся в квартире. Мужчина также заявил, что намерен покончить жизнь самоубийством.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. Полицейские обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему была вызвана скорая медицинская помощь. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода. Мужчина пояснил, что выпил краску и настойку валерианы. В настоящее время он госпитализирован в больницу.

По словам 56-летнего мужчины, его родители умерли 18 июня. Сын присыпал тела солью, чтобы не было запаха.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили два тела 83-летнего мужчины и 82-летней женщины.

Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства устанавливаются.