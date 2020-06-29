В Харькове мужчина засолил тела отца и матери - соцсети

В Харькове в доме №53 по улице Зерновой в ночь на 29 июня обнаружили тела двух человек.
Об этом сообщили в соцсетях.
Согласно опубликованной информации, мужчина (53 года) скрывал на протяжении недели о том, что его мать и отец погибли (отец предварительно от рака, мать повесилась), боясь. Мужчина якобы боялся, что его обвинят в смерти родителей.
"Но это ещё не всё, трупы он засолил, и разложил в мешки. А выяснилась вся эта ситуация благодаря соседу по площадке, который услышал трупный запах", - говорится в сообщении.
В квартире работали полицейские.
Официальная информация выясняется.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
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