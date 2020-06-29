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29.06.2020  11:01   

В Харькове мужчина засолил тела отца и матери - соцсети

В Харькове в доме №53 по улице Зерновой в ночь на 29 июня обнаружили тела двух человек.


://facebook.com

Об этом сообщили в соцсетях.

Согласно опубликованной информации, мужчина (53 года) скрывал на протяжении недели о том, что его мать и отец погибли (отец предварительно от рака, мать повесилась), боясь. Мужчина якобы боялся, что его обвинят в смерти родителей.

"Но это ещё не всё, трупы он засолил, и разложил в мешки. А выяснилась вся эта ситуация благодаря соседу по площадке, который услышал трупный запах", - говорится в сообщении.

В квартире работали полицейские.

Официальная информация выясняется. 

Источник:   Телеграмм канал Труха
 Тэги:  смерть, скорая, харьков, полиция, мешки, соль
 
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