Главная Новости Криминал и происшествия По факту стрельбы в Харьковской области полиция открыла уголовные производства (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО)
28.06.2020  19:18   

По факту стрельбы в Харьковской области полиция открыла уголовные производства (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО)

В результате происшествия пострадали двое мужчин, один из которых скончался. Злоумышленника полиция задержала на месте преступления.


://hk.npu.gov.ua

На месте происшествия сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя района. У мужчины изъяли предмет, похожий на пистолет, который направлен на экспертное исследование.

Следственным возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  задержание, стрельба, харьков, отдых, полиция, нападение
 
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