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28.06.2020  18:48   

Руфер-неудачник вместо гостиничного номера попал в неотложку

С многочисленными травмами мужчину доставили в больницу.


://facebook.com

В Харькове мужчина выпал из окна отеля. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей.

"В гостинице "Турист" на "Дворце спорта" с балкона выпал человек. Как оказалось, не является жильцом. Хотел залезть в номер ограбить, но упал с пятого этажа на крышу пристройки первого этажа", - сообщили очевидцы.

Как рассказали в пресс-службе "главка", пострадавшим оказался 33-летний мужчина. По данным полиции, мужчина пришел в гости к знакомому. Через время он по балкону попытался пробраться в соседний номер, однако не удержался и упал с высоты пятого этажа. С многочисленными переломами и ушибами пострадавшего доставили в больницу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   newsroom
 Тэги:  гостиница, падение, балкон, харьков полиция, комментарий
 
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