28.06.2020 17:20

Открыл газ и поджег спичку: на Харьковщине из-за взрыва госпитализирован мужчина с ожогами 70% тела

В поселке Эсхар на Харьковщине мужчина был госпитализирован в больницу в результате последствий взрыва бытового газа. Полиция открыла уголовное производство.



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"27 июня около 23:40 в Чугуевский отдела полиции поступило сообщение о пожаре в поселке Эсхар. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что мужчина открыл газ, через некоторое время поджег спичку, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. В результате происшествия повреждена летняя кухня и окна ", - говорится в сообщении полиции.

По сообщению спасателей 27 июня в 22:48 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которая возникла в селе Эсхар по улице Парковая, 28А, Чугуевского района.

По прибытию на место происшествия пожарных было установлено, что произошел взрыв накопленного газа в летней кухне, без последующего горения. В результате взрыва был травмирован владелец домовладения человек 1986 года рождения, он доставлен в ожоговый центр с ожогами 70% тела 3-го и 2-й степеней.

Отмечается, что мужчины с ожогами руки и лица доставлен в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы.

"Следственными Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются ", - добавили в полиции.