28.06.2020 16:05

Пожар на Клочках: спасатели эвакуировали из 6-этажки десятки человек (ФОТО)

28 июня в 6:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на первом этаже 6-этажного офисного здания ООО «Город-Отель» по адресу: г.. Харьков, ул. Клочковская, 190 А.



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К месту происшествия прибыло 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 автолестница.

На момент прибытия пожарных в коридоре 1-го этажа горела облицовка потолка на площади 5 кв.м.

После локализации огня, которая состоялась в 6:28, спасатели организовали эвакуацию людей, чтобы уберечь их от опасного дыма.

Всего вывели на свежий воздух 30 человек. Пострадавших среди них нет.

В 7:19 пожар ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.