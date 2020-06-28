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28.06.2020  16:05   

Пожар на Клочках: спасатели эвакуировали из 6-этажки десятки человек (ФОТО)

28 июня в 6:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на первом этаже 6-этажного офисного здания ООО «Город-Отель» по адресу: г.. Харьков, ул. Клочковская, 190 А.


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К месту происшествия прибыло 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 автолестница.

На момент прибытия пожарных в коридоре 1-го этажа горела облицовка потолка на площади 5 кв.м.

После локализации огня, которая состоялась в 6:28, спасатели организовали эвакуацию людей, чтобы уберечь их от опасного дыма. 

Всего вывели на свежий воздух 30 человек. Пострадавших среди них нет.

В 7:19 пожар ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

 

 
Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие, эвакуация
 
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