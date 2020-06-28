Пожар на Клочках: спасатели эвакуировали из 6-этажки десятки человек (ФОТО)

28 июня в 6:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на первом этаже 6-этажного офисного здания ООО «Город-Отель» по адресу: г.. Харьков, ул. Клочковская, 190 А.
К месту происшествия прибыло 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 автолестница.
На момент прибытия пожарных в коридоре 1-го этажа горела облицовка потолка на площади 5 кв.м.
После локализации огня, которая состоялась в 6:28, спасатели организовали эвакуацию людей, чтобы уберечь их от опасного дыма.
Всего вывели на свежий воздух 30 человек. Пострадавших среди них нет.
В 7:19 пожар ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
И в финансах, и в любви справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Единственное, чего следует опасаться, – проявить чрезмерную черствость.
Синоптики обещают возвращение жары, вероятность кратковременных дождей сохраняется.
24 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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