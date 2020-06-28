В харьковском метро умер мужчина

28 июня в метрополитене города Харькова, в переходе между станциями «Университет» и «Госпром» было найдено тело мужчины.
«В переходе между «Университетом» и «Держпромом» труп мужчины, все обклеено лентами красными, одна сторона полностью перекрыта для прохода, стоит полиция с черным мешком и люди вокруг», — говорится в сообщении.
Сообщение о происшествии поступило в полицию в 8:30. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
«70-летнему харьковчанину стало плохо и он скоропостижно скончался. На теле мужчины видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело умершего направлено в морг.», — рассказали в полиции.
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