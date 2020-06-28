28.06.2020 11:41

Полиция выясняет обстоятельства гибели пятилетней девочки в Харькове

Ребенок выпал из окна 5-го этажа. От полученных травм она скончалась в больнице.



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27 июня около 16:00 в полицию поступило сообщение о том, что из окна дома, расположенного на проспекте Жуковского, выпала пятилетняя девочка.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители Киевского отдела полиции.

Установлено, что девочка проживала в квартире вместе с 40-летним отцом и матерью и годовалым братом. Около 15:30 отец положил детей спать и пошел в магазин за водой. Матери в это время дома не было. Примерно через 15 минут человек узнал о трагедии.

Девочку с травмами доставили в больницу, где она скончалась.

Информация о происшествии внесена в Единый учета. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.