28.06.2020 10:50

В Харьковской области мужчина обстрелял компанию отдыхающих с детьми: один человек погиб

53-летнего подозреваемого полицейские задержали на месте происшествия



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Сигнал о происшествии в Барвенковском районе поступил на спецлинию в 20:42.

По информации полиции, компания из 10 человек отдыхала около карьера в селе Гусаровка. Из леса вышел неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в сторону людей.

В результате двое отдыхающих получили огнестрельные ранения. Их доставили в больницу. 27-летний пострадавший скончался.

На месте происшествия задержали 53-летнего подозреваемого. У него изъяли оружие. По предварительной информации, мужчина был пьян.

Данные об инциденте внесли в Единый журнал учета правонарушений. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.