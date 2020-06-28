В Харьковской области мужчина обстрелял компанию отдыхающих с детьми: один человек погиб

53-летнего подозреваемого полицейские задержали на месте происшествия
Сигнал о происшествии в Барвенковском районе поступил на спецлинию в 20:42.
По информации полиции, компания из 10 человек отдыхала около карьера в селе Гусаровка. Из леса вышел неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в сторону людей.
В результате двое отдыхающих получили огнестрельные ранения. Их доставили в больницу. 27-летний пострадавший скончался.
На месте происшествия задержали 53-летнего подозреваемого. У него изъяли оружие. По предварительной информации, мужчина был пьян.
Данные об инциденте внесли в Единый журнал учета правонарушений. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
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