Главная Новости Криминал и происшествия В Харьковской области мужчина обстрелял компанию отдыхающих с детьми: один человек погиб
28.06.2020  10:50   

В Харьковской области мужчина обстрелял компанию отдыхающих с детьми: один человек погиб

53-летнего подозреваемого полицейские задержали на месте происшествия


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Сигнал о происшествии в Барвенковском районе поступил на спецлинию в 20:42.

По информации полиции, компания из 10 человек отдыхала около карьера в селе Гусаровка. Из леса вышел неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в сторону людей.

В результате двое отдыхающих получили огнестрельные ранения. Их доставили в больницу. 27-летний пострадавший скончался. 

На месте происшествия задержали 53-летнего подозреваемого. У него изъяли оружие. По предварительной информации, мужчина был пьян.  

Данные об инциденте внесли в Единый журнал учета правонарушений. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  стрельба, отдых, харьков, полиция, жертва
 
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