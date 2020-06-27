Неисправный ВАЗ под управлением подростка раздавил детскую коляску - грудной младенец погиб (ФОТО)

Легковушку, находившуюся в нерабочем состоянии, полиция выясняет обстоятельства трагедии.
В Харькове ВАЗ-21013 наехал на коляску, в результате чего младенец получил смертельные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.
По данным следствия, трагический инцидент произошел вчера около 19:00 на улице Аверина. Мужчина толкал легковушку, находившуюся в нерабочем состоянии.
За рулем машины в это время был 18-летний парень. Во время движения ВАЗ зацепил коляску, в которой лежала девочка 2020 года рождения.
Пострадавшую малышку доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.
Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека").
Силовики устанавливают все обстоятельства трагедии.
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