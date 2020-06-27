27.06.2020 15:05

Неисправный ВАЗ под управлением подростка раздавил детскую коляску - грудной младенец погиб (ФОТО)

Легковушку, находившуюся в нерабочем состоянии, полиция выясняет обстоятельства трагедии.



://hk.npu.gov.ua

В Харькове ВАЗ-21013 наехал на коляску, в результате чего младенец получил смертельные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

По данным следствия, трагический инцидент произошел вчера около 19:00 на улице Аверина. Мужчина толкал легковушку, находившуюся в нерабочем состоянии.

За рулем машины в это время был 18-летний парень. Во время движения ВАЗ зацепил коляску, в которой лежала девочка 2020 года рождения.

Пострадавшую малышку доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека").

Силовики устанавливают все обстоятельства трагедии.