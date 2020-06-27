«Тройничек» на Журавлевском спуске надолго перекрыл дорогу (ФОТО)

Водители со смешанными чувствами вынужденно наблюдали за пробкой водители наблюдали за ДТПс участием такси, медленно продвигаясь на сонцепеке во многокилометровой «тянучке».
Три автомобиля, в том числе такси, столкнулись на спуске Веснина.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла сегодня утром, 27 июня.
В результате ДТП была перекрыта почти вся полоса, образовалась пробка.
Авто, из образовавшейся тянучки, опасно объезжали место проишествия по встречной полосе.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией.
Синоптики обещают возвращение жары, вероятность кратковременных дождей сохраняется.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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