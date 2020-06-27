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27.06.2020  12:34   

«Тройничек» на Журавлевском спуске надолго перекрыл дорогу (ФОТО)

Водители со смешанными чувствами вынужденно наблюдали за пробкой водители наблюдали за ДТПс участием такси, медленно продвигаясь на сонцепеке во многокилометровой «тянучке».


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Три автомобиля, в том числе такси, столкнулись на спуске Веснина. 

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла сегодня утром, 27 июня.

В результате ДТП была перекрыта почти вся полоса, образовалась пробка.

Авто, из образовавшейся тянучки, опасно объезжали место проишествия по встречной полосе.

Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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