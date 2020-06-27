Главная Новости Криминал и происшествия Озлобленный сожитель выбросил жену через балкон прямо на глазах у соседей (ВИДЕО)
27.06.2020  09:09   

Озлобленный сожитель выбросил жену через балкон прямо на глазах у соседей (ВИДЕО)

Женщина получила тяжелейшие травмы головы и хребта, но отказалась от претензий к подозреваемому, что вызвало шок даже у журналистов одного из центральных телеканалов.


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В Харькове выяснения отношений между супругами закончилось трагедией. Татьяна лежала на земле и тихо стонала от боли. А с балкона выглядывал ее сожитель. Агрессивный благоверный жертвы посылал проклятия соседям. Женщина была еще в сознании, когда к ней подбежали.

Пока пострадавшую забирали медики, правоохранители успокаивали ее любимого, который пытался сопротивляться. Люди рассказывают, что пострадавшая Татьяна на себе тянула всю семью: любовника и 14-летнего ребенка.

Сейчас женщина в больнице. У нее травма позвоночника. Интересно то, пострадавшей Татьяна не имеет претензий к безумному любовника.

Источник:   Чрезвычайные Новости (Стогний)
 Тэги:  разборки, семья, харьков, травма, соседи
 
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