27.06.2020 09:09

Озлобленный сожитель выбросил жену через балкон прямо на глазах у соседей (ВИДЕО)

Женщина получила тяжелейшие травмы головы и хребта, но отказалась от претензий к подозреваемому, что вызвало шок даже у журналистов одного из центральных телеканалов.



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В Харькове выяснения отношений между супругами закончилось трагедией. Татьяна лежала на земле и тихо стонала от боли. А с балкона выглядывал ее сожитель. Агрессивный благоверный жертвы посылал проклятия соседям. Женщина была еще в сознании, когда к ней подбежали.

Пока пострадавшую забирали медики, правоохранители успокаивали ее любимого, который пытался сопротивляться. Люди рассказывают, что пострадавшая Татьяна на себе тянула всю семью: любовника и 14-летнего ребенка.

Сейчас женщина в больнице. У нее травма позвоночника. Интересно то, пострадавшей Татьяна не имеет претензий к безумному любовника.