Озлобленный сожитель выбросил жену через балкон прямо на глазах у соседей (ВИДЕО)

Женщина получила тяжелейшие травмы головы и хребта, но отказалась от претензий к подозреваемому, что вызвало шок даже у журналистов одного из центральных телеканалов.
В Харькове выяснения отношений между супругами закончилось трагедией. Татьяна лежала на земле и тихо стонала от боли. А с балкона выглядывал ее сожитель. Агрессивный благоверный жертвы посылал проклятия соседям. Женщина была еще в сознании, когда к ней подбежали.
Пока пострадавшую забирали медики, правоохранители успокаивали ее любимого, который пытался сопротивляться. Люди рассказывают, что пострадавшая Татьяна на себе тянула всю семью: любовника и 14-летнего ребенка.
Сейчас женщина в больнице. У нее травма позвоночника. Интересно то, пострадавшей Татьяна не имеет претензий к безумному любовника.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией.
Синоптики обещают возвращение жары, вероятность кратковременных дождей сохраняется.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
влажность:
давление:
ветер: