В Харькове под суд пойдет бывший полицейский, «окучивавший» на взятку афериста

Представитель силового ведомства за 6 000 долларов предлагал закрыть уголовное производство в отношении подозреваемого в мошенничестве.
По сведениям пресс-службы Государственного бюро расследований, в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего следователя Киевского ОП ГУ Нацполиции в Харьковской области. Полицейский обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.
Следствием установлено, что милиционер, расследуя уголовное производство по факту мошенничества, требовал у фигуранта производства 6 тыс. Долларов. За эту сумму он обещал закрыть уголовное производство и не привлекать гражданина к уголовной ответственности.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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