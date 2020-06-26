Главная Новости Криминал и происшествия Собственник криминальной «закладки» оставил пограничникам документы и свои координаты для «контакта» (ФОТО)
26.06.2020  18:05   

Собственник криминальной «закладки» оставил пограничникам документы и свои координаты для «контакта» (ФОТО)

Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, в ночь на 26 июня пограничники отдела «Дергачи» обнаружили подготовленные к незаконному перемещению через границу пакеты с автомобильной тканью и запчастями.


// facebook

По сведениям ГНСУ, пакеты находились неподалеку от границы в районе населенного пункта Ветеринарное, что в Дергачевском районе.

Осмотрев содержимое пакетов, правоохранители обнаружили в одном из них документ, который указывал на возможного владельца товара, гражданина Украины, жителя населенного пункта Казачья Лопань. Проверяя эту информацию, пограничники установили место нахождения данного лица. Также причастность данного гражданина к попытке незаконного перемещения товаров через границу пидвередилы местные жители, которые видели его у границы.

Сейчас за попытку незаконного пересечения границы на нашего соотечественника составлены соответствующие административные материалы, которые переданы на рассмотрение в суд.

Товар изъят и будет передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  пограничник, отряд, харьков, авто
 
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