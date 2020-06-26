На улице имени Маршала Бажанова 18-летний парень выпрыгнул из окна дома

Тело без признаков насильственной смерти отправили в морг
В Харькове около жилого дома в Киевском районе обнаружили тело молодого человека. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети, опубликовав соответствующее фото.
В пресс-службе “главка” журналисту NewsRoom подтвердили информацию об инциденте. Сигнал о происшествии на улице Маршала Бажанова поступил на спецлинию 26 июня в 01:22. На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отделения полиции.
По предварительным данным, 18-летний харьковчанин выпрыгнул из окна жилого дома между четвертым и пятым этажами. Тело без видимых признаков насильственной смерти полиция отправила в морг. Данные об инциденте зарегистрировали в Едином журнале учета правонарушений. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
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