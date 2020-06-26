Главная Новости Криминал и происшествия Директора завода, входящего в Укроборонпром, продал на сторону прессовое оборудование (ФОТО)
26.06.2020  17:34   

Директора завода, входящего в Укроборонпром, продал на сторону прессовое оборудование (ФОТО)

Полицией направлен в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, который подозревается в служебной халатности


// hk.npu.gov.ua

Правоохранители установили, что директор одного из Харьковских государственных предприятий Концерна "Укроборонпром" в результате ненадлежащего исполнения возложенных на него служебных обязанностей передал постороннему лицу материальные ценности государственного предприятия, а именно прессы кривошипные различных модификаций. В дальнейшем, с помощью нанятого автотранспорта, материальные ценности были перевезены с целью продажи как лом металла в соответствующее учреждение.

В результате противоправных действий указанного должностного лица государственному предприятию нанесен материальный ущерб в сумме более 160 000 гривен.

Досудебное расследование уголовного производства, открытого по 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, проводилось отделом специальной полиции Харьковской области по процессуальному руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

За совершенное преступление подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  халатность, полиция, харьков
 
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