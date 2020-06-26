Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом полицейские изъяли более 700 кустов конопли (ФОТО)
26.06.2020  16:04   

Под Харьковом полицейские изъяли более 700 кустов конопли (ФОТО)

Обнаружили наркотические растения работники полиции в Богодуховском и Красноградском районах.


// hk.npu.gov.ua

В рамках профилактической операция «Мак» сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и следователь Богодуховского отдела полиции по решению суда провели обыск по месту жительства 52-летнего мужчины. На территории двора мужчины полицейские изъяли 700 растений конопли.

Работники Красноградского отдела полиции во время проведения обыска домохозяйства 46-летнего жителя села Крест обнаружили на приусадебном участке 25 культивируемых кустов наркосодержащих растений.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По указанным фактам следственными открыты уголовные производства по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, конопля
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Криминал и происшествия Боеприпасы и наркотики: житель Харьковщины хранил «добро» на две статьи (ВИДЕО, ФОТО) 24.06 Криминал и происшествия В Харькове задержали трех участников наркогруппировки, зарабатывавшей до 18 тысяч в день (ВИДЕО, ФОТО) 24.06 Криминал и происшествия Наркотический улов копов: за день выявлено почти 200 кустов травки (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 