26.06.2020 16:04

Под Харьковом полицейские изъяли более 700 кустов конопли (ФОТО)

Обнаружили наркотические растения работники полиции в Богодуховском и Красноградском районах.



// hk.npu.gov.ua

В рамках профилактической операция «Мак» сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и следователь Богодуховского отдела полиции по решению суда провели обыск по месту жительства 52-летнего мужчины. На территории двора мужчины полицейские изъяли 700 растений конопли.



Работники Красноградского отдела полиции во время проведения обыска домохозяйства 46-летнего жителя села Крест обнаружили на приусадебном участке 25 культивируемых кустов наркосодержащих растений.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



По указанным фактам следственными открыты уголовные производства по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.