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26.06.2020  15:05   

Губернатор Харьковщины опроверг нормативную комплектность машин скорой помощи и предложил уволится своему подчиненному

После смерти иностранца на платных площадка стадиона «Металлист» Кучер предложил уволить директора областной «скорой».


// facebook

Во время игры в футбол на одном из полей "Металлиста" умер гражданин Ирака. Свидетели обвинили медиков в том, что те не смогли его спасти. 

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер предложил депутатам Харьковского облсовета уволить директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту. 

"Я настоятельно предлагаю Харьковскому областному совету уволить Виктору Забашту с должности руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф из-за несоответствия занимаемой должности. Более того я предлагаю Забаште поступить по-мужски и не ожидая решения областного совета положить заявление об увольнении. Это будет честно и порядочно с Вашей стороны, Виктор Федорович", - написал Кучер в своем Telegram.

Несмотря на заверение Забашты о наличии и исправности дефибриллятора в "скорых", которые пытались спасти иностранца, Кучер заявил, что трагедия произошла из-за отсутствия прибора и "ситуация в Центре экстренной медпомощи зашла в тупик".

"На протяжении последних месяцев из разных источников я получаю множество негативной информации о методах управления Виктора Забашты, и она разительно отличалась от той картинки, которую предоставляло нам руководство Центра. Но смерть иностранного гражданина, у которого было бы больше шансов выжить, если бы в "скорой" было необходимое оборудования, стало последней каплей", - подчеркнул глава Харьковской ОГА. 

Он добавил: автопарк Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф проверят на предмет укомплектованности, если заметят дефицит, то будут "исправлять положение неотложно". 

Источник:   КТ
 Тэги:  скорая, кучер, харьков, смерть, иностранец, футбол
 
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