Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове на ночном перекрестке патрульный Prius попал в ДТП - виновника происшествия пока не определили (ФОТО, ВИДЕО))
26.06.2020  14:42   

В Харькове на ночном перекрестке патрульный Prius попал в ДТП - виновника происшествия пока не определили (ФОТО, ВИДЕО))

26 июня, примерно в 1:35 в Харькове на перекрестке улицы Чернышевской и улицы Свободы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Ford Focus и служебного авто патрульных Toyota Prius.


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По информации правоохранителей, в ДТП никто пострадала только техника.

В результате столкновения служебное авто полицейских получило механические повреждения обеих дверей и заднего крыла.

По информации Police Control Ukraine, столкновение произошло, когда Toyota Prius двигалась по второстепенной дороге с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, а Ford Focus ехал по главной дороге.

Виновника столкновения на месте установить не удалось, и собранный материал отправили на доработку в УПП в Харьковской области.

В социальных сетях Харькова проишествие оценили как новый виток «челленджа» #минусприус.

 

Источник:   КТ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков пострадавший
 
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