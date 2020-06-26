В Харькове на ночном перекрестке патрульный Prius попал в ДТП - виновника происшествия пока не определили (ФОТО, ВИДЕО))

26 июня, примерно в 1:35 в Харькове на перекрестке улицы Чернышевской и улицы Свободы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Ford Focus и служебного авто патрульных Toyota Prius.
По информации правоохранителей, в ДТП никто пострадала только техника.
В результате столкновения служебное авто полицейских получило механические повреждения обеих дверей и заднего крыла.
По информации Police Control Ukraine, столкновение произошло, когда Toyota Prius двигалась по второстепенной дороге с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, а Ford Focus ехал по главной дороге.
Виновника столкновения на месте установить не удалось, и собранный материал отправили на доработку в УПП в Харьковской области.
В социальных сетях Харькова проишествие оценили как новый виток «челленджа» #минусприус.
Помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
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