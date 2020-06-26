На харьковской окраине подрывники банкоматов кардинально поменяли тактику (ФОТО)

В Пятихатках, печально известных серией подрывов банкоматов, на этот раз вандалы разнесли терминал для оплат.
По данным полиции, 26 июня около 9:35 в Киевский отдел поступило сообщение о том, что на улице Академика Курчатова неизвестные повредили терминал. На месте было установлено, что в терминале отсутствует купюроприемник.
Пострадавших нет.
Информация внесена в Единый учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.
Помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
Синоптики обещают возвращение жары, вероятность кратковременных дождей сохраняется.
Если верить хроникам, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
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