26.06.2020 13:40

На харьковской окраине подрывники банкоматов кардинально поменяли тактику (ФОТО)

В Пятихатках, печально известных серией подрывов банкоматов, на этот раз вандалы разнесли терминал для оплат.



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По данным полиции, 26 июня около 9:35 в Киевский отдел поступило сообщение о том, что на улице Академика Курчатова неизвестные повредили терминал. На месте было установлено, что в терминале отсутствует купюроприемник.

Пострадавших нет.

Информация внесена в Единый учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.