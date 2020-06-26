26.06.2020 11:46

После ссоры 14-летняя школьница ходила по улицам города и не хотела возвращаться в семью

В течение часа работники полиции разыскали и вернули домой пропавшего ребенка в Харьковской области.



// hk.npu.gov.ua

26 июня в 1:00 в дежурную часть Балаклейского отдела полиции позвонила местная жительница. Она сообщила, что ее 14-летняя дочь после ссоры ушла из дома и не вернулась. Мать была напугана, поскольку девушка никогда раньше не уходила из дома и всегда вовремя возвращалась.



Правоохранители сразу начали поиски девушки. Полицейские проверили парки, скверы и другие места ее предполагаемого пребывания. Через час поисков группа реагирования патрульной полиции увидела девушку на одной из улиц города и вернула ее домой.



Работники ювенальной превенции провели с семьей несовершеннолетней профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.