Главная Новости Криминал и происшествия После ссоры 14-летняя школьница ходила по улицам города и не хотела возвращаться в семью
26.06.2020  11:46   

После ссоры 14-летняя школьница ходила по улицам города и не хотела возвращаться в семью

В течение часа работники полиции разыскали и вернули домой пропавшего ребенка в Харьковской области.


// hk.npu.gov.ua

26 июня в 1:00 в дежурную часть Балаклейского отдела полиции позвонила местная жительница. Она сообщила, что ее 14-летняя дочь после ссоры ушла из дома и не вернулась. Мать была напугана, поскольку девушка никогда раньше не уходила из дома и всегда вовремя возвращалась.

Правоохранители сразу начали поиски девушки. Полицейские проверили парки, скверы и другие места ее предполагаемого пребывания. Через час поисков группа реагирования патрульной полиции увидела девушку на одной из улиц города и вернула ее домой.

Работники ювенальной превенции провели с семьей несовершеннолетней профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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