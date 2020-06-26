Полковник-взяточник, бросивший деньги и ребенка во время погони, пойдет под суд

В суд направлено обвинительное заключение в отношении подполковника, старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции Киевского ОП ГУНП в Харьковской области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).
Напомним, 20 января 2020 года полицейского задержали при попытке получить взятку.
Как установило следствие, частный предприниматель передал ему 1500 долларов США, чтобы оперуполномоченный «закрыл глаза» на самовольное занятие предпринимателем земельного участка и осуществления незаконной пристройки, которую использовали для расширения площади кафе.
События происходили возле магазина «Ведмедик» на площади Конституции. Получив взятку в салоне своего авто, подполковник пытался покинуть место происшествия, но был заблокирован оперативными сотрудниками, он заехал на тротуар и мимо пешеходов доехал до центрального входа в Харьковский городской совет. Преследование продолжилось на проезжей части.
Пытаясь избавиться от денег, полицейский на ходу выбросил их в окно. Во время погони авто злоумышленника столкнулось с автомобилем правоохранителей и было заблокировано, после чего подозреваемый выбежал из машины, несмотря на то, что в ней сидел его 8-летний ребенок, и побежал по Павловской площади. В сквере полицейского догнали и задержали. Выброшенные деньги собрали очевидцы происшествия и передали правоохранителям.
Указанное уголовное производство расследовало территориальное управление ГБР в г. Полтаве, оперативное сопровождение осуществляло Харьковское управление ДВБ НП Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Если верить хроникам, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
влажность:
давление:
ветер: