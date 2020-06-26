ДТП с военным автомобилем: пострадали гражданские (ФОТО)

В результате аварии два человека получили травмы. Их доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
25 июня в 15:40 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение из службы «102» о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на кольцевой автодороге вблизи села Хроли Харьковского района.
На месте происшествия следственно-оперативная группа устновила, что на указанной автодороге двигались колонной три новых военных автомобиля «Новатор» без номерных знаков.
Последний автомобиль в колонне не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем, который ехал впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне.
33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Volkswagen Golf».
Травмы получили 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса.
Информация о происшествии зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Все обстоятельства выясняются.
Помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Если верить хроникам, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
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