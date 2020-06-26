26.06.2020 08:47

ДТП с военным автомобилем: пострадали гражданские (ФОТО)

В результате аварии два человека получили травмы. Их доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



// hk.npu.gov.ua

25 июня в 15:40 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение из службы «102» о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на кольцевой автодороге вблизи села Хроли Харьковского района.



На месте происшествия следственно-оперативная группа устновила, что на указанной автодороге двигались колонной три новых военных автомобиля «Новатор» без номерных знаков.

Последний автомобиль в колонне не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем, который ехал впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне.

33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Volkswagen Golf».



Травмы получили 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса.



Информация о происшествии зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Все обстоятельства выясняются.





