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26.06.2020  08:47   

ДТП с военным автомобилем: пострадали гражданские (ФОТО)

В результате аварии два человека получили травмы. Их доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.


// hk.npu.gov.ua

25 июня в 15:40 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение из службы «102» о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на кольцевой автодороге вблизи села Хроли Харьковского района.

На месте происшествия следственно-оперативная группа устновила, что на указанной автодороге двигались колонной три новых военных автомобиля «Новатор» без номерных знаков.

Последний автомобиль в колонне не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем, который ехал впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне.

33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Volkswagen Golf».

Травмы получили 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса.

Информация о происшествии зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Все обстоятельства выясняются.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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