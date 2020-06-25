Главная Новости Криминал и происшествия Пограничники задержали пассажирку, которая не дожидаясь поезда рванула в Россию пешком
25.06.2020  15:57   

Пограничники задержали пассажирку, которая не дожидаясь поезда рванула в Россию пешком

Решением суда за криминальный пеший туризм женщине назначен штраф в 3 400 грн.


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В Харьковской области, в районе железнодорожной станции "Тополя" пограничники задержали гражданку Украины. Об этом рассказали в отделе коммуникации Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, украинка пыталась пройти на территорию России, двигаясь вдоль железнодорожных путей.

"Решением суда гражданка оштрафована на 3400 гривен", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  пограничники, карантин, харьков, тополи, задержание, штраф
 
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