Пограничники задержали пассажирку, которая не дожидаясь поезда рванула в Россию пешком

Решением суда за криминальный пеший туризм женщине назначен штраф в 3 400 грн.
В Харьковской области, в районе железнодорожной станции "Тополя" пограничники задержали гражданку Украины. Об этом рассказали в отделе коммуникации Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По данным пограничников, украинка пыталась пройти на территорию России, двигаясь вдоль железнодорожных путей.
"Решением суда гражданка оштрафована на 3400 гривен", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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