25.06.2020 14:41

Ревнивый патрульный жестоко избил бывшего мужа своей пассии (ФОТО)

Копу сообщили о подозрении.



//khar.gp.gov.ua

Сообщено о подозрении командиру одного из взводов Управления патрульной полиции Харьковской области по факту умышленного нанесения телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины).

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, установлено, что в мае 2020 года патрульный полицейский, находясь вне службы, находился в доме своей пассии.

К дому приехал муж женщины, с которым она вместе уже не проживает.

Полицейский увидел, что мужчина заходит на территорию домовладения.

После этого между мужчинами возникла словесная перепалка.

В ходе конфликта полицейский намеренно нанес один удар мужчине в область затылка, а когда тот упал на землю, сел сверху на него и продолжил бить его руками по голове.

В дальнейшем полицейский прыгнул обеими ногами на руку мужчины.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривается наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.