25.06.2020 16:36

Звонок на Горячую линию помог поймать рыбного браконьера

Разоблачены нарушители, которые нанесли более 4 тыс. грн убытков.



// khr.darg.gov.ua

Ночью 25 июня на «Горячую линию» Харьковского рыбоохранного патруля поступило сообщение от неравнодушного гражданина относительно грубого нарушения Правил рыболовства на пруду возле села Шийковка Боровского района.



В результате рейдовая группа разоблачила двух нарушителей, которые ловили рыбу с резиновой лодки двумя запрещенными орудиями лова - лесковыми сетями. Таким образом рыбаки успели добыть 11 экз. белого амура, 10 экз. карася серебристого и 4 экз. карпа общим весом 3,7 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 4199 грн.



На виновных лиц оформлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.