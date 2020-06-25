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25.06.2020  16:36   

Звонок на Горячую линию помог поймать рыбного браконьера

Разоблачены нарушители, которые нанесли более 4 тыс. грн убытков.


// khr.darg.gov.ua

Ночью 25 июня на «Горячую линию» Харьковского рыбоохранного патруля поступило сообщение от неравнодушного гражданина относительно грубого нарушения Правил рыболовства на пруду возле села Шийковка Боровского района.

В результате рейдовая группа разоблачила двух нарушителей, которые ловили рыбу с резиновой лодки двумя запрещенными орудиями лова - лесковыми сетями. Таким образом рыбаки успели добыть 11 экз. белого амура, 10 экз. карася серебристого и 4 экз. карпа общим весом 3,7 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 4199 грн.

На виновных лиц оформлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков, рыбоохранный патруль, лесковая сетка
 
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