25.06.2020 14:12

Продавал взрывчатку: копы поймали опасного дельца (ФОТО)

Полицейские разоблачили бывшего военного в сбыте боеприпасов и взрывчатых веществ.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленник задержан непосредственно при попытке продажи за 3000 долларов США опасных предметов. Полицейские изъяли у него 7 тротиловых шашек, 6 электрических детонаторов и около 1 кг пластида.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Документирования преступной деятельности задержанного осуществляли работники отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с сотрудниками Управления службы безопасности в Харьковской области и сотрудниками Департамента стратегических расследований Харьковской области.

Досудебное расследование продолжается.