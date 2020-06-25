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25.06.2020  14:12   

Продавал взрывчатку: копы поймали опасного дельца (ФОТО)

Полицейские разоблачили бывшего военного в сбыте боеприпасов и взрывчатых веществ.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленник задержан непосредственно при попытке продажи за 3000 долларов США опасных предметов. Полицейские изъяли у него 7 тротиловых шашек, 6 электрических детонаторов и около 1 кг пластида.
 
Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
 
Документирования преступной деятельности задержанного осуществляли работники отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с сотрудниками Управления службы безопасности в Харьковской области и сотрудниками Департамента стратегических расследований Харьковской области.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взрывчатка, продажа, харьков
 
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